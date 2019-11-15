Fransa Moldova'yı yenerek yeni lider oldu
A Milli Takımımızın, EURO2020 elemeleri H Grubu'nda liderlik için çekiştiği Fransa, 1-0 geriye düştüğü maçta Moldova'yı 2-1 mağlup etti ve grupta 1. sıranın sahibi oldu.
A Milli Takımımızın, EURO2020 elemeleri H Grubu'nda liderlik için çekiştiği Fransa, 1-0 geriye düştüğü maçta Moldova'yı 2-1 mağlup etti ve grupta 1. sıranın sahibi oldu.
Fransa'nın gollerini Varane ve penaltıdan Giroud atarken, Moldova'nın tek sayısı 9. dakikada Rata'dan geldi.
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