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Spor

Fransa, Portekiz'i penaltılarda saf dışı bıraktı! Ronaldo ve arkadaşları turnuvaya veda etti

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. 120 dakikasında gol sesi çıkmayan maçı Fransa penaltı atışları sonucunda kazanarak yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.

6 Temmuz 2024 Cumartesi 00:44 - Güncelleme:
Fransa, Portekiz'i penaltılarda saf dışı bıraktı! Ronaldo ve arkadaşları turnuvaya veda etti
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EURO2024 Çeyrek Final maçında Fransa ile Portekiz karşı karşıya geldi. Volkspark Stadı'nda oynanan ve penaltılara giden maçı Fransa 5-3 kazandı.

Didier Deschamps'ın ekibi, bu sonucun ardından turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

RONALDO İÇİN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz formasıyla büyük turnuvalarda kullandığı 61 serbest vuruşta, sadece 1 gol attı.

İLK YARI SAKİN GEÇTİ

Portekiz (0.07) - (0.08) Fransa, müsabakası EURO 2024'te ilk yarısında 0.15 ile en az gol beklentisi üretilen maç oldu.

Fransa, yarı finalde Almanya'yı saf dışı bırakan İspanya ile karşılaşacak.

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