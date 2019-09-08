Fransa ve İzlanda rahat kazandı
Türkiye’nin yer aldığı H Grubu’nda dün gece iki karşılaşma daha oynandı.
STAR
Lider Fransa, Stade de France’da Arnavutluk’u konuk etti. Horozlar, 8’de Kingsley Coman’la gol perdesini açtı. 27’de Oliver Giroud farkı 2’ye çıkardı. Fransa ikinci yarıda Coman ve İkona ile 2 gol daha bulup maçtan 4-1 galip ayrıldı ve liderliğini devam ettirdi. Grubun bir diğer mücadelesinde İzlanda sahasında Moldova ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 31’de Kolbeinn Sigthorsson, 55’te Birkir Bjarnason ve 77’de Jon Bödvarsson’un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek puanını 12’ye çıkardı.
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