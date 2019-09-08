Fransa ve İzlanda rahat kazandı

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Lider Fransa, Stade de France’da Arnavutluk’u konuk etti. Horozlar, 8’de Kingsley Coman’la gol perdesini açtı. 27’de Oliver Giroud farkı 2’ye çıkardı. Fransa ikinci yarıda Coman ve İkona ile 2 gol daha bulup maçtan 4-1 galip ayrıldı ve liderliğini devam ettirdi. Grubun bir diğer mücadelesinde İzlanda sahasında Moldova ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, 31’de Kolbeinn Sigthorsson, 55’te Birkir Bjarnason ve 77’de Jon Bödvarsson’un attığı gollerle 3-0 mağlup ederek puanını 12’ye çıkardı.