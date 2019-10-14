Fransa zaferi bonus olur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım’a Arnavutluk’u 1-0 yendiği maçın ardından Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun telefonuyla soyunma odasında seslendi. Erdoğan, “Hele böyle Barış Pınarı Harekatı döneminde bizlere sağlamış olduğunuz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Ve inanıyorum sizin bu başarınız Fransa maçıyla çok daha artı düzeyde devam edecektir. Oradan gelecek netici bizler için çok farklı bir bonus olacaktır. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi. Milliler’in hocası Güneş de, “Bize düşen görev varsa asker olmaya hazır” ifadelerini kullandı.