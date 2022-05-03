Fransa'da Cengiz Ünder depremi! ''Hüsrana uğradı''

Ligue 1'in 35. haftasında evinde konuk ettiği Lyon'a 3-0 yenilen Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, başarısız performansıyla eleştiri konusu oldu. Fransız basınında gündem olan Cengiz Ünder'in artık fark yaratamadığı belirtilirken, "Seçimleri ve atışları konusunda beceriksizdi, kesinlikle hüsrana uğradı." İfadeleri kullanıldı.

FRANSA'DA GÜNDEM CENGİZ ÜNDER

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 35. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Lyon'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından ev sahibi takımda forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder, performansıyla ülke basınında eleştirilerin hedefi oldu.

İşte Fransız basınında Cengiz Ünder için yazılanlar:

"KUSURSUZ DEĞİLDİ..."



L'Equipe'de Cengiz Ünder'e 10 üzerinden 3 puan verilirken, "Milik için mükemmel bir pas attı. Daha sonra gereksiz teknik hareketler yaptı ve etkisiz bir oyun sergiledi. İlk yarıda Gerson'u rahatsız eden savunma geri çekilmesinde kusursuz değildi." ifadelerine yer verildi.



"ÇOK FARK YARATAMADI..."



Maxifoot'ta 4 puan verilen Cengiz Ünder için, "Türk kanat oyuncusu kanadında pek fark yaratamadı. Birkaç ikili mücadele kazandı ama bu maçta saldırgan bir şekilde oynamadı. 62. dakikada yerini Bamba Dieng'e bıraktı." dendi.

"MARSİLYA HÜCUMUNA ETKİ EDEMEDİ"



FootMercato'da 3 puan verilen milli oyuncu için, "Olympique Lyonnais'e karşı herhangi bir fark yaratamadı. Birkaç düello kazanan ve çok fazla top süremeyen Ünder, Marsilya hücumunun üstüne bir şey ekleyemedi." ifadeleri kullanıldı.

"CENGİZ ÜNDER, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

90Min'de ise 3 puan verilen Cengiz Ünder'in karşılaşmada üstünlük sağlayamadığı, top kontrolleri ve seçimlerinde beceriksiz olduğu belirtilirken, "Kesinlikle hayal kırıklığına uğradı." ifadelerine yer verildi.

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Cengiz Ünder, Marsilya formasıyla bu sezon 43 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 12 gol ve 5 asistle katkıda bulundu.