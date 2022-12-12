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Spor

Fransa'da Didier Deschamps'a yeni sözleşme

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan ve yarı finale yükselen Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps ile yeni sözleşme imzalanacağı iddia edildi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 00:30 - Güncelleme:
Fransa'da Didier Deschamps'a yeni sözleşme
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, takımın 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans nedeniyle övgü topluyor.

Fransız basınının haberine göre; Deschamps, "en az" EURO 2024'e kadar Fransa Milli Takımı'nın başında kalacak. Bu kararda tecrübeli teknik adamın 2016 yılında kendi ülkelerinde kaybettikleri Avrupa Şampiyonası finalini telafi etmek için çok hırslı bir görüntü çizmesinin de önemli rol oynadığı ifade edildi.

ZIDANE'A KÖTÜ HABER

Bu gelişmenin ardından Dünya Kupası sonrası Zinedine Zidane'ın takımın başına geçeme ihtimali ortadan kalkmış oldu. Kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran Zidane, turnuva öncesi yakın zamanda bir takım çalıştırmak istediğinin sinyallerini vermişti.

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