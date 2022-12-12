Fransa'da Didier Deschamps'a yeni sözleşme

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, takımın 2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans nedeniyle övgü topluyor.

Fransız basınının haberine göre; Deschamps, "en az" EURO 2024'e kadar Fransa Milli Takımı'nın başında kalacak. Bu kararda tecrübeli teknik adamın 2016 yılında kendi ülkelerinde kaybettikleri Avrupa Şampiyonası finalini telafi etmek için çok hırslı bir görüntü çizmesinin de önemli rol oynadığı ifade edildi.

ZIDANE'A KÖTÜ HABER

Bu gelişmenin ardından Dünya Kupası sonrası Zinedine Zidane'ın takımın başına geçeme ihtimali ortadan kalkmış oldu. Kariyerinde sadece Real Madrid'i çalıştıran Zidane, turnuva öncesi yakın zamanda bir takım çalıştırmak istediğinin sinyallerini vermişti.