star.com.tr 14 Ağustos 2020 Cuma 17:22 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:22

Fransa'daki Criterium du Dauphine bisiklet yarışından amansız bir mücadele veren bisikletçiler, bir anda şiddetli dolu yağmaya başladı.



Birçok kişi tarafından dünyanın en zorlu yarışlarından sayılan Tour de France'a hazırlanan sporcuların işi, Perşembe günkü etapta yaşanan olaydan sonra daha da zorlaştı.

Yarışın başında başlayan şiddetli yağmur yarışı daha da zor hale getirdi. Ancak, asıl sürpriz onları bitiş noktasının yakınında bekliyordu.

Yarışın bitimine doğru ilerleyen yarışçılar, bir anda bastıran şiddetli dolu yağışına yakalandı.

Yarışı bitirdikten sonra korunaklı bir yere geçen sporcular, daha sonra dolunun vücutlarında bıraktığı hasarı sosyal medya hesabından paylaştı.

Sırtları ezik dolu olan Declercq ve Chevalier, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

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