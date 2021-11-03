Star.com.tr 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:03 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 18:18

Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder ligde damga vurmaya devam ediyor. Marsilya'ya yaz transfer döneminde katılan Cengiz Ünder, Jorge Sampaoli'nin önerdiği oyun sisteminde vazgeçilmez hale geldi. Ligue 1'de yayınlanan en iyi top sürme istatistiğinde 15 dakikada bir dripling denemesi ile %56.5'lik bir başarı elde eden Cengiz Ünder takımının bu alanda en başarılı ismi oldu.

CENGİZ ÜNDER: İSTEDİĞİM GİBİ OYNARIM HÜCUMDA BENİ SERBEST BIRAKIR

Bu hafta ligde oynanan Clermont maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Cengiz Ünder maç sonrası Canal+ mikrofonuna konuşmuştu. Milli futbolcu, Jorge Sampaoli'nin hücumda kendisine çok fazla özgürlük bıraktığını ve bunu çok takdir ettiğini söylemişti.

MARSİLYA'DA KENDİNİ BULDU

Cengiz Ünder Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuş, 3 sezon boyunca inişli çıkışlı performans göstermiş ve geçtiğimiz sezon Leicester City'ye transfer olmuştu. Bu sezon Fransız ekibi Marsilya'ya katılan Cengiz, çıktığı 13 maçta 5 gol atmayı başardı. Milli yıldız Fransa'da gösterdiği performansla kamuoyunda da takdir topladı.