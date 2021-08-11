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  • Fransa'da gündem Cengiz Ünder! İlk maçında inanılmaz...
Spor

Fransa'da gündem Cengiz Ünder! İlk maçında inanılmaz...

Fransa Ligue 1'de Marsilya ile ilk maçına çıkan Cengiz Ünder büyük beğeni topladı. Marsilya Kulüp Başkanı Pablo Longoria ve takım arkadaşı Jordan Amavi'den büyük övgüler alan Cengiz Ünder ilk haftadan kendisini izleyenlere hayran bıraktı.

Star.com.tr11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:14 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:14
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Fransa Ligue 1'in köklü takımlarından Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder takımıyla ilk resmi maçına geçtiğimiz hafta sonu Montpellier deplasmanında çıkmıştı. Takımına 1 golle katkı sağlayan Cengiz kazanılan 3 puanda takımının ateşleyen golünü atmıştı. İlk maçına çıkan Cengiz Fransa'da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve takdir topladı.

PABLO LONGORIA CENGİZ ÜNDER'E HAYRAN KALDI

Marsilya bu sezon kadrosunu Pablo Longoria, Gerson , Konrad de la Fuente , Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder , Pau Lopez , William Saliba ve Luan Peres gibi transfer ederek güç depoladı. Marsilya Kulüp Başkanı Pablo Longoria takıma yeni katılan isimler arasında en çok Cengiz Ünder'i beğenirken milli yıldıza hayran kaldı.

JORDAN AMAVİ DE CENGİZ'E HAYRAN KALDI

Marsilya'nın sol bek oyuncusu Jordan Amavi de Cengiz Ünder'e övgüler dizdi. Amavi, "Beni etkiledi. Cengiz Ünder'in Montpellier karşısında gösterdiği performansı gördünüz. Topa dokunmadan vücudunu iyi kullanıyor. Sağlam bir sol ayağı var. Bu tip bir oyuncuyu tutmak savunmak çok zor. Asla yorulmuyor." dedi.

Star.com.tr

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