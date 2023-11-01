Bu sezon çıktığı 19 resmi maçın hepsini kazanan F.Bahçe, İngiltere'den sonra Fransa basınında da gündem oldu. Fransız medyasından Foot Mercato, sarı lacivertliler'in tarihi performansını şu ifadelerle analiz etti: "Son şampiyonluğunu 10 yıl önce elde eden Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yapmış gibi görünüyor. En yakın rakibi G.Saray'a 2, Adana Demirspor'a ise 10 puan fark atmış durumda. F.Bahçe, lig performansının yanı sıra Avrupa'da da göz kamaştırıyor. Sarı lacivertliler, sezon başında üst düzey ve tecrübeli oyuncuları alarak kadrosunu doğru bir planla genişletmesini bildi.

TATMİN EDİCİ BAŞLANGIÇ YAPTILAR

Gelen oyuncuların hepsi çok tatmin edici bir başlangıç sergiledi. Djiku ve Becao savunmanın göbeğinde önemli bir ikili oldu. Szymanski, zaten ölümcül olan Tadic-Dzeko ikilisinin mükemmel bir tamamlayıcısı oldu. Bu sezon birçok maçta 19 galibiyet alan Fenerbahçe, başarı arayışında endişe verici bir rahatlık bile sergiledi. 11 maçta gol yememeyi başaran İsmail Kartal'ın oyuncuları sağlam bir savunmaya sahip. Aynı zamanda Fenerbahçe 10 maçta attığı 29 golle hücum yollarında çok etkili bir görüntü sergiledi.

G.SARAY DERBİSİNE VURGU YAPILDI

Fenerbahçe, %100 işine adamış bir antrenöre sahip. Teknik Direktör İsmail Kartal, sadece teknik direktörlük nitelikleriyle değil, kulübe olan bağlılığıyla da ön plana çıkıyor. Başarılı çalıştırıcı 1983-1993 yılları arasında sarı lacivertli formayı giydi. Bu sezonun başında Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak ikinci kez gelen Kartal, şampiyonluk hedefine ulaşmak için çok çalışıyor. 24 Aralık'ta Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma kulübün hedefini de net olarak ortaya koyacak."