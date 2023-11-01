İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2023 Çarşamba / 18 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3211
  • EURO
    29,9605
  • ALTIN
    1803.01
  • BIST100
    7514.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fransa'da gündem Fenerbahçe! ''Adanmış bir teknik direktöre sahip''
Spor

Fransa'da gündem Fenerbahçe! ''Adanmış bir teknik direktöre sahip''

Bu sezon teknik direktör İsmail Kartal ile Süper Lig'e harika bir giriş yapan Fenerbahçe, Fransız basınında gündem oldu. Sarı lacivertli ekip için '%100 işine adamış bir antrenöre sahip ve şampiyonluk hedefine ulaşmak için çok çalışıyor.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Akşam1 Kasım 2023 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Fransa'da gündem Fenerbahçe! ''Adanmış bir teknik direktöre sahip''
ABONE OL

Bu sezon çıktığı 19 resmi maçın hepsini kazanan F.Bahçe, İngiltere'den sonra Fransa basınında da gündem oldu. Fransız medyasından Foot Mercato, sarı lacivertliler'in tarihi performansını şu ifadelerle analiz etti: "Son şampiyonluğunu 10 yıl önce elde eden Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yapmış gibi görünüyor. En yakın rakibi G.Saray'a 2, Adana Demirspor'a ise 10 puan fark atmış durumda. F.Bahçe, lig performansının yanı sıra Avrupa'da da göz kamaştırıyor. Sarı lacivertliler, sezon başında üst düzey ve tecrübeli oyuncuları alarak kadrosunu doğru bir planla genişletmesini bildi.

TATMİN EDİCİ BAŞLANGIÇ YAPTILAR

Gelen oyuncuların hepsi çok tatmin edici bir başlangıç sergiledi. Djiku ve Becao savunmanın göbeğinde önemli bir ikili oldu. Szymanski, zaten ölümcül olan Tadic-Dzeko ikilisinin mükemmel bir tamamlayıcısı oldu. Bu sezon birçok maçta 19 galibiyet alan Fenerbahçe, başarı arayışında endişe verici bir rahatlık bile sergiledi. 11 maçta gol yememeyi başaran İsmail Kartal'ın oyuncuları sağlam bir savunmaya sahip. Aynı zamanda Fenerbahçe 10 maçta attığı 29 golle hücum yollarında çok etkili bir görüntü sergiledi.

G.SARAY DERBİSİNE VURGU YAPILDI

Fenerbahçe, %100 işine adamış bir antrenöre sahip. Teknik Direktör İsmail Kartal, sadece teknik direktörlük nitelikleriyle değil, kulübe olan bağlılığıyla da ön plana çıkıyor. Başarılı çalıştırıcı 1983-1993 yılları arasında sarı lacivertli formayı giydi. Bu sezonun başında Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak ikinci kez gelen Kartal, şampiyonluk hedefine ulaşmak için çok çalışıyor. 24 Aralık'ta Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma kulübün hedefini de net olarak ortaya koyacak."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.