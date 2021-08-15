Star.com.tr 15 Ağustos 2021 Pazar 19:04 - Güncelleme: 15 Ağustos 2021 Pazar 19:09

Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Lille'de başarının mimarı teknik direktör Christophe Galtier sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Lille'den ayrılarak Nice'in başına geçmişti. Nice ile Lille Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında karşı karşıya geldi ve Nice deplasmanda Lille'i 4-0 ile geçmeyi başardı. Maç sonunda sert eleştireler alan son şampiyon Lille'de Yusuf Yazıcı'nın orta sahanın ortasında oynatılması eleştirilere neden olurken Lille'in yeni teknik direktörü Jocelyn Gourvennec ise takımın eksiklerinden dert yandı.

FATURA YUSUF YAZICI VE SİSTEME KESİLDİ



Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec Nice karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Gourvennec, "Açıkçası başlangıcı kaçırdık... Seyircimizin önünde yeniden bir araya gelmek için sert hücum etmek istedik. Beş dakikada iki gol atmak çok ama çok ağır bir handikap... Senaryoda biraz mantıksızlık var. Takım olarak toparlanmamamız gerekiyor." diye konuştu.

YUSUF YAZICI DEFANSIN ÖNÜNE NASIL GEÇTİ



Fransız medyasının ünlü gazetesi Lequipe ise Yusuf Yazıcı'nın defansın önünde oynatılmasına dikkat çekti. Gazete, sezon başında Boubakary Soumare'nin Leicester City'ye 23 milyon euro karşılığında satılması ve yerinin dolduramamasını eleştirdi. Sakat olan Renato Sanches'in de eksikliğinde Lille görevi Yusuf Yazıcı'ya verdi ancak sonuç Nice karşısında 4-0'lık hezimet oldu.

GALTİER MAÇ SONU ÖLÇÜLÜ KONUŞTU



Lille'in eski teknik direktörü Galtier ise maç sonrası açıklamalarda bulundu. Eski takımı Lille'e karşı büyük zafer kazanan Galtier, maç sonu sözlerinde ölçülü kaldı. Galtier maç sonu "Çok iyi bir zafer" dedi.