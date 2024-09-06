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Spor

Fransa'da korkutan kaza! Toprak Razgatlıoğlu hastaneye kaldırıldı

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağının, ikinci antrenman turunda kaza geçirdi. Yapılan ilk tetkiklerde ciddi problem gözükmediği ancak daha kapsamlı kontrollerden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

6 Eylül 2024 Cuma 17:39 - Güncelleme:
Fransa'da korkutan kaza! Toprak Razgatlıoğlu hastaneye kaldırıldı
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Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa 2. antrenmanında yaşadığı kaza geçirdi. Yapılan ilk kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıklanırken tüm tetkiklerin yapılması için başarılı sporcu hastaneye kaldırıldı.

REKOR KIRMIŞTI

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, kariyerinde toplam 54 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletti. 1996 doğumlu sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 213 kez yarışa çıkıp, 133 kez ödül kürsüsünde yer aldı.

Milli sporcu, Portekiz ayağındaki son yarışla birlikte üst üste 13'üncü kez kürsünün ilk basamağında yer alarak, bu alandaki rekoru İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'nın elinden aldı. Şampiyonanın üst üste kazanma rekorunu geliştiren Toprak, peş peşe 13 birincilikle kolay geçilemeyecek bir başarıya imza attı.

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