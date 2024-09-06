Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa 2. antrenmanında yaşadığı kaza geçirdi. Yapılan ilk kontrollerin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıklanırken tüm tetkiklerin yapılması için başarılı sporcu hastaneye kaldırıldı.

REKOR KIRMIŞTI

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, kariyerinde toplam 54 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletti. 1996 doğumlu sporcu, Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde 213 kez yarışa çıkıp, 133 kez ödül kürsüsünde yer aldı.

Milli sporcu, Portekiz ayağındaki son yarışla birlikte üst üste 13'üncü kez kürsünün ilk basamağında yer alarak, bu alandaki rekoru İngiliz rakibi Jonathan Rea ve İspanyol Alvaro Bautista'nın elinden aldı. Şampiyonanın üst üste kazanma rekorunu geliştiren Toprak, peş peşe 13 birincilikle kolay geçilemeyecek bir başarıya imza attı.