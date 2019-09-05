Fenerbahçe'nin uzun bir süre boyunca transferi için uğraştığı Hatem Ben Arfa, transfer döneminde hiçbir takım ile anlaşamamış ve boşta kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde futbol için kadın benzetmesinde bulunan ve "Bana teklif edilen hiçbir mücadele beni heyecanlandırmadı. Tıpkı bir kadın gibi. O, seni heyecanlandırmıyorsa, boşver gitsin." sözlerini kullanan Fransız futbolcuya ülkesinden eleştiri geldi.

''BEN ARFA FUTBOLU SEVMİYOR''

Fransa'da aynı zamanda komedyenlik yapan Julien Cazarre, Ben Arfa hakkında ''Ben Arfa, futbolu yedek kulübesinde olunca seviyor. Yedek oturacağı güzel bir sözleşme istiyor. Gezmeyi de seviyor. 7-8 kulüpte oynadı ama işin aslı son 5 sene hiç oynamıyor çünkü futbolu sevmiyor. Sadece Hull City ve Newcastle'da seviyordu ama bu adamın futbolla bir sorunu var. Futbolu kadınlarla kıyasladı. Ben Arfa'nın futbola karşı bir heyecanı yok. Olacak gibi de değil. Futbolda viagra yoktur. Onun için her şey geç olabilir.'' yorumlarında bulundu.

Fransız basınına göre; Hatem Ben Arfa için son gün Fenerbahçe, Fiorentina ve West Ham'dan teklifler gitti ancak Fransız oyuncu bu tekliflerin hepsini reddetti.

Hatem Ben Arfa, geçen sezon Rennes formasıyla Ligue 1'de çıktığı 26 maçta 7 gol atıp 2 asist yaptı.

(Sporx)