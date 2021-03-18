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  • Fransa'dan milli oyuncular için tartışma çıkaracak karar! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik...
Spor

Fransa'dan milli oyuncular için tartışma çıkaracak karar! Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik...

Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2'de forma giyen milli futbolcularımız dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin oyuncularının milli takımlara gönderilmemesi kararı çıktı. Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yanı sıra Le Havre'dan Umut Meraş'ın da milli takım kadrosuna katılmaları zora girdi.

18 Mart 2021 Perşembe 18:11 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 18:11
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Fransa'da kulüp başkanları milli takımların durumunu yakından etkileyecek bir karara imza attılar. 17 Mart Çarşamba günü toplanan Ligue 1 ve Ligue 2'deki kulüplerin başkanları, ortak kararla Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere milli oyuncuları yollamama kararı aldılar.

Milli takımlara yabancı uluslararası oyuncular için bir muafiyet tanınmaması ve uluslararası düzenlemelerin getirdiği yanıt süreleri göz önüne alındığında FIFA'nın 5 Şubat 2021 tarihli genelgesinin oybirliği ile uygulanmasına karar verildi. Bu bağlamda da Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı dışında kalan ülkelere milli oyuncu gönderilmeyeceği kararlaştırıldı.

Yaşanan gelişmeler sonrası Milli Takımımızın Fransa'da Lille forması giyen yıldızları Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in yanı sıra Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'da oynayan Umut Meraş'ın milli takıma katılma şansları kalmadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun girişimleri ile sorunun çözülmeye çalışıldığı iddia edilmekte.

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