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Spor

Fransa'nın büyükelçisi Galatasaray'ı ziyaret etti

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Galatasaray Kulübünü ziyaret etti ve başkan Dursun Özbek'le bir araya geldi.

5 Aralık 2023 Salı 00:52 - Güncelleme:
Fransa'nın büyükelçisi Galatasaray'ı ziyaret etti
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Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, beraberindeki heyetle Galatasaray Kulübünü ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Dumont, İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve Fransa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Julien Cecillon ile yaptığı ziyarette Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi.

Stadyum Müzesinde kulüp tarihi hakkında bilgi alan Fransız heyet, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ı da gezdi.

Galatasaray TV'ye açıklamaya yapan Büyükelçisi Isabelle Dumont, "Galatasaray bizim önemli, tarihi bir kulübümüz. Hem üniversitesi hem lisesi var hem de bir spor kulübü. Bütünüyle bir Galatasaray dünyası var." diye konuştu.

Başkan Dursun Aydın Özbek de Fransa-Türkiye ilişkilerinde Galatasaray'ın önemli bir yeri olduğunun altını çizerek "Fransa ile Türkiye ilişkilerinde en önemli noktalardan bir tanesi Galatasaray ailesi, lisesi ve üniversitesi. Dolayısıyla bu ilişkiyi Sayın Büyükelçi ile daha ileriye götürmeye çalışacağız. Ben kendisini maçlarımıza davet ediyorum." şeklinde konuştu.

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