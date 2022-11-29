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Spor

Fransa'nın sıradaki rakibi Tunus

Dünya Kupası D Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan ve son 16'yı garantileyen Fransa, son grup maçında Tunus ile kozlarını paylaşacak.

29 Kasım 2022 Salı 18:57 - Güncelleme:
Fransa'nın sıradaki rakibi Tunus
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Tunus ile karşı karşıya gelecek.

Education City Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetecek.

Son şampiyon Fransa, grupta oynadığı ilk 2 maçta Avustralya'ya 4-1, Danimarka'ya da 2-1 üstünlük kurdu.

Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu.

Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.

Gruptaki diğer maç ise Danimarka ile Avustralya arasında oynanacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.

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