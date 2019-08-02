Fransa’ya Luiz Gustavo çıkarması
Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Comolli’nin Marsilya ile Brezilyalı ön libero için son kez pazarlığa girişeceği, bu oyuncu olmadığı takdirde Amiens’li Yann M’Vila’ya gidileceği öğrenildi. Fransız orta sahanın Kanarya’ya sıcak baktığı vurgulandı.
- Star Spor
FENERBAHÇE orta alanda hem hücumu düşünen hem de iyi savunma yapabilen bir oyuncu peşinde. Sarı-Lacivertliler’in listede teknik direktör Ersun Yanal’ın birinci sırada gösterdiği Luiz Gustavo için son bir kez Marsilya ile görüşeceği ileri sürüldü. Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Damien Comolli’nin bu oyuncunun transferi için Fransa’ya çıkarma yapacağı ve Luiz Gustavo transferini sonlandırmaya çalışacağı belirtildi. Fransız medyasında çıkan haberlere göre Fener’in 9 milyon euro isteyen Marsilya’ya 7 milyon euroluk son bir teklif te bulunacağı belirtildi. Ancak Kanarya’nın Brezilyalı oyuncuyu da ikna etmesi gerekiyor. Gustavo olmazsa Fener, Aimens’te forma giyen ön libero Yann M’Vila’yı alabilmek için çaba harcayacak.
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