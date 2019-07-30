30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6183
  • 6,2683
  • 254.717
  • 103373
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fransa’ya Luiz seferi

Başkan Ali Koç’un Marsilya’ya gittiği ve teknik direktör Yanal’ın çok istediği Luiz Gustavo için kulübüyle pazarlığa oturacağı öne sürüldü. Koç’un 5-6 milyon euroya Gustavo transferini noktalaması bekleniyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YENİ sezonda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla alınmasını istediği ön libero Luiz Gustovo için yeni bir harekat başlattı. Audi Cup maçlarını izlemek için Almanya’ya gidecek olan Başkan Ali Koç’un ani bir kararla bu oyuncunun transferi için Marsilya’ya uçtuğu belirtildi.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Fener daha önce de Luiz Gustovo için Marsilya’nın kapısını çalmış ve satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuştu. Fransızlar 32 yaşındaki oyuncu için 9 milyon euro talep etmişti. Başkan Ali Koç’un Marsilya yöneticileriyle masaya oturup bu oyuncunun bonservisi için 5-6 milyon euro civarında bir teklif yapacağı ileri sürüldü.

ELİ BU DEFA GÜÇLÜ

Eljif Elmas’ı yüksek fiyata sattığı için başkan Koç’un elinin bu defa güçlü olduğu, Marsilya’yı ikna edebileceği vurgulandı. 2 yıl daha sözleşmesi olan Gustavo’ya ise yıllık 3 milyon euro verilmesi planlanıyor. Gustavo olmadığı takdirde Kanarya listedeki diğer alternatiflere yönelecek. Başkanın bugün Münih’e müjdeli haberle geçmesi bekleniyor.

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Uygur Türkü anne ve iki çocuğu Çin'e teslim edilmedi"

'Uygur Türkü anne ve iki çocuğu Çin'e teslim edilmedi'

Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yüksekova'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Çin’in asimetrik savaş kabiliyetini artıracak! Testlerine başlandı

Çin’in asimetrik savaş kabiliyetini artıracak! Testlerine başlandı

Dedektif gibi takip etti, barınaktaki vahşeti kanıtladı

Dedektif gibi takip etti, barınaktaki vahşeti kanıtladı

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürmüşlerdi

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürmüşlerdi

Brezilya'da hapishanede isyan! Onlarca ölü var

Brezilya'da hapishanede isyan! Onlarca ölü var

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

Yaşlılara devletten 8 destek birden

Yaşlılara devletten 8 destek birden

Yenileme çalışmasının ardından havadan görüntülendi

Yenileme çalışmasının ardından havadan görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA