Fransa’ya Luiz seferi

YENİ sezonda hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla alınmasını istediği ön libero Luiz Gustovo için yeni bir harekat başlattı. Audi Cup maçlarını izlemek için Almanya’ya gidecek olan Başkan Ali Koç’un ani bir kararla bu oyuncunun transferi için Marsilya’ya uçtuğu belirtildi.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Fener daha önce de Luiz Gustovo için Marsilya’nın kapısını çalmış ve satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmuştu. Fransızlar 32 yaşındaki oyuncu için 9 milyon euro talep etmişti. Başkan Ali Koç’un Marsilya yöneticileriyle masaya oturup bu oyuncunun bonservisi için 5-6 milyon euro civarında bir teklif yapacağı ileri sürüldü.

ELİ BU DEFA GÜÇLÜ

Eljif Elmas’ı yüksek fiyata sattığı için başkan Koç’un elinin bu defa güçlü olduğu, Marsilya’yı ikna edebileceği vurgulandı. 2 yıl daha sözleşmesi olan Gustavo’ya ise yıllık 3 milyon euro verilmesi planlanıyor. Gustavo olmadığı takdirde Kanarya listedeki diğer alternatiflere yönelecek. Başkanın bugün Münih’e müjdeli haberle geçmesi bekleniyor.