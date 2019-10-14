Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! 'Maça çıkmazsak ne ceza alırız?'

Fransa Futbol Federasyonu'ndan Ulusal Cephe Partisi'ne verilen cevapta, "Bu maçı Fransa olarak biz iptal edemeyiz. İptal etme yetkisi sadece UEFA'da. Spor otoritelerini yok sayarak böyle bir karar alamayız. Maçın iptal edilebileceği terörist saldırı ya da başka türlü bir neden de bulunmuyor." denildi.

Fransız polis kaynakları ise Ulusal Cephe'nin bu talebine karşılık olarak, "Daha önce de bu tip maçlarda güvenliği sağladık. Polisin gücü, bu maçın emniyetli bir şekilde oynanmasına yetecek. Bu maçın iptal edilmesine neden olacak bir tehlike söz konusu değil." yanıtını verdi.

FRANSA, UEFA'YA SORDU: "NE CEZA ALIRIZ?"

Fransa Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili ise L'Equipe'e yaptığı açıklamada, "Fransa'nın bu maçı oynamama gibi bir kararı olamaz. Bu maçı hükmen kaybetme gibi bir riski alamayız. Böyle bir karar, Fransa'yı güçsüz gösterir." dedi.

L'Equipe'in iddiasına göre; Fransa Futbol Federasyonu (FFF), maçın iptal edilmesi halinde ne gibi bir cezanın çıkabileceği konusunda UEFA ile temasa geçti. Maçın iptali için yapılacak toplantının yetişmeyeceği ve ceza konusunda bir cevap veremeyecekleri yanıtını alan FFF, riske girmeme kararı aldı.

FRANSIZ HÜKÜMETİ: "ENGEL YOK"

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian ise protesto amacıyla maça gelmeyeceğini açıkladı.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada ise, "Askeri olaylar, bu maçın oynanmasına engel değil. Konu tamamen Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerle alakalı." denildi.

(Sporx)