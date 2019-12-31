Sporx 31.12.2019 16:07 - Güncelleme: 31.12.2019 16:07

Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa sezon başında bir takımla anlaşma sağlayamamıştı.





L'Equipe'in haberine göre, en son Fransa Ligi ekiplerinden Rennes forması giyen Fransız çalışmalarına özel olarak devam ediyor. 32 yaşındaki yıldız, fiziksel olarak da çok iyi durumda.

Haberin detayında, Ben Arfa'nın yeni talipleri arasında Galatasaray da bulunduğu ve Sarı-kırmızılıların Ben Arfa'yı kadrosuna katmak istediği için şartları zorladığı ama Ben Arfa'nın Türkiye'ye gelme opsiyonuna sıcak bakmadığı aktarıldı. "Galatasaray, Ben Arfa'yı transfer etmek istiyor ancak oyuncu bu transfere istekli değil" sözlerine yer verildi





BREZİLYA'DAN DA TEKLİF VAR





Flamengo'nun başında olan Jorge Jesus'un da Hatem Ben Arfa'ya aynı şekilde ilgisi olduğu ama oyuncunun Brezilya'ya da gitmeye de sıcak bakmadığı vurgulandı.





Ben Arfa kariyerinde PSG, Marsilya, Olimpik Lyon ve OGC Nizza gibi kulüplerin formasını giydi.

32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rennes forması giydiği 41 maçta 9 gol 6 asist yaptı.