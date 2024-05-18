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Spor

Fransız basını duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper

Bir yandan şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip son olarak Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen Mohamed Abdelmonem'iyi gündemine aldı. İşte detaylar...

18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
Fransız basını duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Fransız basınında Foot Mercato'nun haberine göre; sarı kırmızılılar Mısır'ın Al Ahly takımında forma giyen Mohamed Abdelmonem ile ilgileniyor.

Haberde 25 yaşındaki stoper için "Afrika kıtasının en iyi savunma oyuncusu" yorumu yapılırken, "Agresif, hızlı ve topla çok rahat hareket eden Mohamed Abdelmonem artık kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Abdelmonem'in Avrupa'ya transfer olabilmek adına yakın zamanda menajerini değiştirdiğin vurgulanırken, futbolcunun Galatasaray'ın yanı sıra Fransız takımı Monaco'nun da listesinde yer aldığı ileri sürüldü.

Bu sezon Al Ahly formasını 31 kez giyen Mısırlı futbolcu 1 kez fileleri havalandırdı. Mohamed Abdelmonem'in kulübüyle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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