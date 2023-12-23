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Spor

Fransız basını duyurdu! İşte Angelino'nun yeni adresi

Galatasaray'ın sezon başında Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino için sarı kırmızılı ekip kararını verdi. Galatasaray, ara transfer döneminde oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak isterken sürpriz bir iddiada Fransız basınından geldi. İşte detaylar...

23 Aralık 2023 Cumartesi 14:34 - Güncelleme:
Fransız basını duyurdu! İşte Angelino'nun yeni adresi
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Galatasaray'da derbi hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer hareketliliği sürüyor. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak sol bek takviyesi planlanıyor.

Bu noktada Galatasaray, sezon başında Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino için kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve devre arasında oyuncu ile yollarını ayıracak.

FRANSIZ EKİBİ DEVREDE

Fransız basınında yer alan habere göre Angelino için Marsilya devreye girdi. Gattuso'nun ısrarla istediği oyuncunun da Marsilya'ya gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

ANGELINO GALATASARAY PERFORMANSI

26 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla tüm kulvarlada 19 maça çıktı. Angelino bu maçlarda 1 gol, 1 asist üretti. Angelino'nun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro.

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