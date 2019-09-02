Fransız basını Fenerbahçe'nin Moussa Konate ile ilgilendiğini yazdı
Transferin son gününde Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fransa'nın Le10 Sport sitesinden çıkan haberde sarı lacivertli takımın Amiens'in forveti Moussa Konate ile ilgilendiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin Senegalli forveti kulübü Amiens'ten kiralık olarak istediği ancak Fransız ekibinin 10 milyon euro bonservis ücreti istediği ifade edildi.
TÜRK TAKIMLARI İLE İSMİ ANILMAYA DEVAM EDİYOR
26 yaşındaki forvetin 2021 yılına kadar Amiens ile sözleşmesi bulunuyor. Golcü oyuncunun ismi geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray ile anılmıştı. Konate'nin ismi 3 sene önce Sion'dan Amiens'e transfer olmadan önce de Türkiye ile geçiyordu.
(Sporx)
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