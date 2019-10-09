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Fransız basını Nzonzi'nin Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağını iddia etti

Çizme basınında çıkan haberlere göre; G.Saray macerasından memnun olmayan Fransız orta saha oyuncusu, ocak ayında kendisiyle yakından ilgilenen Torino’ya gitmeyi istiyor.

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G.Saray'ın Roma’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Torino’nun Steven Nzonzi ile ilgilendiği ve devre arasında transfer için girişimde bulunacağı kaydedildi. Tuttosport’taki haberde Nzonzi’nin Türkiye macerasından memnun olmadığı ve İtalya’ya dönüşe sıcak baktığı iddia edildi. Torino’nun ocak ayında Steven Nzonzi için girişimde bulunacağı kaydedildi.

ÜÇLÜ ZİRVE YAPILACAK

Serie A ekibinin oyuncuyu kadrosuna katma konusunda ısrarcı davranacağı belirtildi. Yapılan sözleşmeye göre; Nzonzi için Galatasaray sezon sonunda Roma’ya 500 bin euro daha öderse, 1 yıl daha oyuncuyu kiralama hakkına sahip. Ancak Tuttusport’un haberi doğruysa, futbolcunun kararı her şeyi belirleyecek. Fransız yıldız, ayrılmak istediğini yönetime iletirse, Roma-Galatasaray ve Torino kulüpleri arasında üçlü bir zirve yapılacak. Tecrübeli futbolcu, 3 milyon 250 bin euro garanti ücret alıyor.

7 HAFTADAKİ EN İYİ FUTBOLCU

Ayrıca Galatasaray 30 Haziran’a kadar 16 milyon euro veya önümüzdeki sezonda 13 milyon euro öderse, Nzonzi’nin bonservisini alma hakkına sahip. Bu arada Fransız futbolcu, Süper Lig’in ilk 7 haftasında 3. bölgeye en fazla isabetli top yollayan (72) orta saha oyuncusu oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, onun performansından son derece memnun. Yine de her şey oyuncunun kararına bağlı olacak. Fatih Terim ise takımda kalmak istemeyen hangi futbolcu olursa olsun onu zorla tutmayacak.

(Akşam)

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