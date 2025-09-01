Kaleci transferi için uzun süre Manchester City'nin file bekçisi Ederson'a odaklanan Galatasaray, Brezilyalı eldivenin Fenerbahçe'yi tercih etmesi üzerine rotasını sürpriz bir isme çevirdi.

Sarı kırmızılıların, Fransa'nın Toulouse takımında forma giyen Guillaume Restes'in transferini bitirmeye yakın olduğu iddia edildi.

TEKLİFİN DETAYI BELLİ OLDU

Fransız basınından LesViolets'in haberine göre; Galatasaray, Restes'i kadrosuna katmak için Toulouse'a 20 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

İlk başta söylenti olarak yayılan haberin gerçek olduğu vurgulanırken, tarafların şu anda maaş koşullarını görüştüğü kaydedildi.

Haber detayında, Ligue 1 ekibinin bu sezonki transfer planlamasında 20 yaşındaki kalecisini satmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığı ancak Galatasaray'dan gelen olağanüstü teklifin Toulouse yönetimini ikna ettiği ifade edildi.

Restes için daha önce Suudi Arabistan'dan da teklif geldiği ancak bu talebin geri çevrildiği belirtildi. Öte yandan Fransız kaleciyle yolların ayrılması ihtimaline karşılık Standard Liege'den Belçikalı file bekçisi Matthieu Epolo ile temasların sürdüğü de kaydedildi.