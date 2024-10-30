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Spor

Fransız basını transferi duyurdu! Hakim Ziyech'in yeni rotası MLS

Geçen sezon Galatasaray'a transferiyle büyük ses getiren Faslı yıldız Hakim Ziyech için ayrılık vakti geldi. Bu sezon Okan Buruk'un değişen sistemiyle birlikte takımda daha az süre almaya başlayan yıldız futbolcu dümeni Amerikan futbol ligi MLS'e kırdı. İşte detaylar...

30 Ekim 2024 Çarşamba 12:33 - Güncelleme:
Fransız basını transferi duyurdu! Hakim Ziyech'in yeni rotası MLS
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Galatasaray ile yolları ayırması beklenen Hakim Ziyech'in yeni adresiyle ilgili Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Bladi'de yer alan habere göre Hakim Ziyech'in yeni rotası MLS olabilir.

Haberde Galatasaray'da değişen sistem nedeniyle Ziyech'in artık kadroda kendisine yer bulmasının çok zor olduğu belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde ABD'ye yelken açabileceği öne sürüldü.

BU SEZONKİ GALATASARAY KARNESİ

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 256 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.

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