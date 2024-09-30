Galatasaray'ın 3 milyon euro bedelle Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'nın Fransa macerası pek de iyi başlamadı.

Ligue 1'in 6. haftasında dün oynanan Toulouse-Lyon maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Wilfried Zaha, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

FRANSIZ BASININDA ELEŞTİRLERİN ODAĞI OLDU

Fransız basını, Zaha'nın Toulouse maçındaki performansını manşetlerine taşıdı.

L'Equipe, Zaha'ya 10 üzerinden 2 puan vererek oyuncuyu sahanın en kötüsü seçti.

Footmercato ise "Wilfried Zaha herkesi sinirlendirdi" başlığını attığı ve oyuncunun maç içindeki umursamaz tavırlarına dikkat çekti.

Footmercato, Zaha'ya 10 üzerinden 1.5 puan verirken, yıldız ismin top kayıplarına vurgu yaptı.

Zaha'nın ruh halinin endişe verici olduğunu belirten Footmercato, oyuncunun sosyal medyadaki sinir bozucu tavırları nedeniyle hedef gösterildiğinin altını çizdi.

Jeunesfooteux adlı site ise Lyon'un şimdiden Zaha ile ayrılık planları yaptığını yazdı. Aynı sitede Zaha'nın tavırlarının "iğrenç" olduğu belirtilirken, 53'te oyundan alınan oyuncunun kötü performansına rağmen saha kenarına gelirken şikayet etmeye cesaret ettiğinin altı çizildi.

Lyonfoot adlı site de Wilfried Zaha'ya 1 puan verdi ve oyuncuyu sahanın en kötüsü seçti. Haberde Zaha'nın saha içindeki davranışları "toksik" sözcüğüyle nitelendirildi. Fildişi Sahilli futbolcunun önümüzdeki haftalarda kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Eurosport Fransa ise Wilfried Zaha'nın geri pasları, top kayıpları, huysuz hareketleri ve oyundan alınırken sergilediği tavırlara vurgu yaptı.

Foot01 ise "Wilfried Zaha Lyon'da skandala neden oluyor" başlığını attı.

Sitede Zaha için "O maçın 30.027. seyircisiydi. Fildişi Sahilli futbolcu fiziksel olarak hazır değil. Sol kanatta ağır görünüyordu. Hiçbir fark yaratmadı ve çok fazla top kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Aynı sitede Lyon taraftarlarının Zaha için sosyal medyada yaptığı paylaşımlara da yer verildi.