Fransız basınına göre Fenerbahçe Emmanuel Adebayor ile temasta

Fenerbahçe için transfer iddiası! Büyük umutlarla transfer edilen İslam Slimani bir türlü beklenilen seviyeye çıkamıyor. Sarı-lacivertliler, Cezayirli oyuncu yerine direkt 11 oynayabilecek bir isim arıyor.

Sezon başındaki gibi macera aramak istemeyen Kanarya'nın Süper Lig'i yakından bilen Emmanuel Adebayor ile temasta olduğu kaydedildi.

Fransa ve Afrika basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki oyuncu için Medipol Başakşehir ile masaya oturacak. Togolu yıldızın, Süper Lig lideriyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

SICAK BAKMIYOR

Fenerbahçe, Emmanuel Adebayor için yoğun temasta bulunmaya hazırlanıyor ancak bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Başakşehir'in nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.

Her ne kadar Rijad Bajic, Togolu yıldızı yedek bıraksa da zirve yolunda geniş kadroya ihtiyaç duyan teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli forvetini bırakmak istemiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin bu transfer için ısrarcı olacağı öğrenildi. Kanarya, Emmanuel Adebayor'u alarak bu sezonu kurtarmaya çalışacak.

(Takvim)