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Fransız basınına konuşan Damien Comolli, Ben Arfa da dahil 4 isme değindi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, RMC'ye canlı yayın konuğu oldu ve sarı-lacivertli takımın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

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Porto ile sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi hakkında konuşan ve Fenerbahçe için zor bir transfer olduğunu ifade eden Comolli, "Brahimi, bizim için zor bir transfer, şartlar çok ağır. Bir dönem Balotelli ve Diallo ile ilgilenmiştik ancak şu anda iki futbolcu da Fenerbahçe'nin gündeminde yer almıyor" dedi.

Rennes ile olan sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Hatem Ben Arfa için de konuşan Comolli, "Hatem Ben Arfa'yı 14 yaşından bu yana tanıyorum, aramızda çok uzun bir hikaye var. Bizim bir 10 numaramız var, Empoli'den aldık (Miha Zajc). Çok iyi. Bu yüzden bilemiyorum (Ben Arfa). Hatem Ben Arfa son derece beğendiğim ve yeteneklerine inandığım bir futbolcu. Ben Arfa'yı Fenerbahçe'ye yakıştırıyorum" şeklinde konuştu.

Brahimi'nin transferi hakkında da konuşan Comolli, "Yacine Brahimi çok pahalı, gerekli şartları Fenerbahçe olarak şu anda karşılayamayız. Umarım bu yaz merkezi bir defans oyuncusu almaya ihtiyacımız olmaz. Habid Diallo ile ise Ocak ayında ilgilendik ama bizim için çok pahalıydı" dedi.

Türkiye macerası hakkında da konuşan Comolli, "Türkiye çılgın bir yer, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına güvenliğimden endişe ettiğim için gidemiyorum. Londra'da durum biraz daha farklı ve Arsenal de dahil olmak üzere istediğim her takımın maçlarını rahat bir şekilde izleyebiliyorum. Türkiye'de yaşadığım en çılgın olay, Galatasaray derbisinden sonra yaşanan ve kameralara tam olarak yansımayan olaylardı" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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