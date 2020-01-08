Fransız devi Belhanda'yı istiyor

08.01.2020 21:27 - Güncelleme: 08.01.2020 21:27

Fransız basınında L'Equipe gazetesi Lyon'un Ocak ayı transfer hedeflerini yazdı. Listede Kostic, Roussillon dışında Galatasaray'dan Belhanda da yer alıyor.

Ocak transfer döneminde ofansif hattını güçlendirmek isteyen Lyon'un listesinde olan 5 opsiyon arasında Belhanda'nın da olduğu iddia edildi. Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre Lyon kulübü Filip Kostic, Roussillon, Joan Jordan ve Kenny Lala dışında Belhanda'yı da listesinde tutuyor. Her transfer döneminde adı özellikle Arap ve Katar kulüpleriyle anılan Belhanda'dan yüksek bonservis geliri bekleyen sarı kırmızılılara ise henüz teklif gitmediği fakat sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

(Futbol Arena)