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Spor

Fransız devi Belhanda'yı istiyor

Fransız basını Lyon'un Ocak transfer listesini yayınladı. Ofansif bölgeyi güçlendirmek isteyen Lyon'un opsiyonları arasında Belhanda da yer alıyor.

08.01.2020  21:27 - Güncelleme: 08.01.2020  21:27

Fransız basınında L'Equipe gazetesi Lyon'un Ocak ayı transfer hedeflerini yazdı. Listede Kostic, Roussillon dışında Galatasaray'dan Belhanda da yer alıyor.

Ocak transfer döneminde ofansif hattını güçlendirmek isteyen Lyon'un listesinde olan 5 opsiyon arasında Belhanda'nın da olduğu iddia edildi. Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre Lyon kulübü Filip Kostic, Roussillon, Joan Jordan ve Kenny Lala dışında Belhanda'yı da listesinde tutuyor. Her transfer döneminde adı özellikle Arap ve Katar kulüpleriyle anılan Belhanda'dan yüksek bonservis geliri bekleyen sarı kırmızılılara ise henüz teklif gitmediği fakat sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi.

(Futbol Arena)

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