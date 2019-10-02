Fransız efsane futbolcu ve futbol yorumcusu Jean-Pierre Papin, Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Jean-Pierre Papin'in açıklamaları;

"Paris'in böyle çok pozisyon yaratarak oynamasına alışığız. Bugün de işini çok ciddiye alan bir Paris gördük. Paris'in en güçlü yönünü göstermek için mücadele etmesi önemliydi. Galatasaray'ın sahasında, bu kadar saldırgan ve pres yapan bir takıma karşı performansları gayet iyi sayılır."

"PSG'YE KARŞI BÖYLE CESUR BİR TAKIM GÖRMEDİM"

"Galatasaray'ı da tahminimden çok çok daha iyi buldum. Özellikle, kısa paslaşmalarda. N'Zonzi harikuladeydi. Uzun süredir PSG'ye karşı bu kadar cesur bir oyun sergileyen takım görmemiştim. Orta sahada özellikle N'Zonzi ve arkadaşları, PSG'ye kafa tuttular."

"FALCAO'YA DESTEK, EKSİK KALDI"

"Galatasaray'da eksik olan, takımın Falcao'yu yeterince destekleyememesiydi. Çok koştu ama asla ihtiyacı olan topları alamadı. Bence tam olarak bir orta saha problemi değil bu. Kanatlar yeterince çalışmıyor. Onun destek forveti olan Ryan Babel'den çok yardım aldığını da söyleyemem. Babel'in tam pozisyonu değildi bu mevki. Falcao'ya yardım, biraz eksik oldu."

"SERİ, MAHARETLİ BİR OYUNCU"

"Seri, tanıdığımız bir oyuncu. Nice'te tanıdım ilk olarak. Teknik olarak son derece rahat ve pas konusunda da çok maharetli bir oyuncu. O da kısa paslarda çok iyi. Sanırım, Galatasaray da biraz buna doğru evriliyor. N'Zonzi'nin de kısa paslardaki başarısıyla birlikte..."

"MUSLERA, ÇOK BÜYÜK KALECİ"

"Muslera, çok büyük bir kaleci. Büyük bir takımın da büyük bir kalecisi olduğuna şaşırmamak lazım. En az 2-3 yüzde yüzlük pozisyon kurtardı. Fakat, Galatasaray'ın da bugün tekrar uyandığını hisseder gibi oldum. Daha önceki oyunlarının da üstüne çıktılar. Keşke 1 puan da alabilselerdi. Şimdilik, Brugge'den aldıkları 1 puanla yetinmek durumunda kaldılar."