Fransız ekibi Lille, Abdülkadir Ömür’e göz dikti
Geçtiğimiz sezon İstanbulspor’dan Zeki Çelik’i kadrosuna katan Lille, şimdi de gözünü Abdülkadir Ömür’e dikti. Fransız basınında haber, Lille yeni Hazard’ını buldu’ şeklinde yankı buldu.
TÜRKİYE’DEN bir yıldız daha yurt dışına uçacak… Cengiz Ünder, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Zeki Çelik’in ardından Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür de Avrupa’da boy gösterecek. Geçtiğimiz yıl İstanbulspor’dan Zeki’yi kadrosuna katan Lille, Abdülkadir için de harekete geçti. Fransız basını ise bu haberi, “Lille yeni Hazard’ını Türkiye’de buldu” başlığıyla duyurdu. Fransız ekibinin sezon sonunda iyi bir bonservis bedeli ile genç yıldız kadrosuna katacağı belirtildi.
Güneş
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