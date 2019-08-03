31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.463
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fransız ekibi Lille, Yusuf Yazıcı'yı transfer etti

Fransız basınındaki son dakika haberine göre, Trabzonspor ile Lille, Yusuf Yazıcı transferinde anlaşma sağladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Lille'in son olarak 15 milyon euro teklif ettiğini söylerken, Fransız basınındaki haberlere göre Lille kulübü teklifi 19 milyon euro'ya çıkardı ve anlaşma sağlandı.

Foot Mercato'nun haberine göre, Trabzonspor ile Lille kulübü Yusuf Yazıcı'nın transferinde 19 milyon euro'ya anlaşma sağladı.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

PKK'lı 2 terörist teslim oldu

PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Suç makinası yakalandı

Suç makinası yakalandı

6,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü

6,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü

FETÖ'nün ABD'deki şebekesine darbe

FETÖ'nün ABD'deki şebekesine darbe

Teksas'ta silahlı saldırı

Teksas'ta silahlı saldırı

Sosyal medyanın fıkhı olur mu?

Sosyal medyanın fıkhı olur mu?

5 kişinin öldüğü faciada 2 otobüs şoförü tutuklandı

5 kişinin öldüğü faciada 2 otobüs şoförü tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

3 bin rakımda... Görenleri büyülüyor

Süper Lig'de dikkat çeken transferler

Süper Lig'de dikkat çeken transferler

Efsanelere konu oldu... Yıllarca Müslümanlar tarafından korundu

Efsanelere konu oldu... Yıllarca Müslümanlar tarafından korundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA