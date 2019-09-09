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Fransız ekibi Monaco'nun Abdülkadir Ömür için 21 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi

Yusuf Yazıcı'yı Lille'e rekor ücretle satan Trabzonspor'a transferin son gününde sürpriz bir teklif geldi. Fransız ekibi Monaco'nun Abdülkadir Ömür için Trabzon'un kapısını çaldığı ve 21 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

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Trabzonspor sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e göndermiş Bordo-Mavili taraftarların büyük bir kısmı üzülmüştü. Transferin son gününde ise sürpriz bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Bir başka Fransız ekibi Monaco'nun Abdülkadir Ömür için Trabzon'un kapısını çaldığı ve 21 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

AVRUPA İÇİN HAZIR DEĞİL

Genç yıldızı kesinlikle takımda tutma kararı alan Bordo-Mavili kulübün Monaco'ya "Hayır" cevabı verdiği belirtildi.

Yönetimin teklif için teşekkür ettiği ancak oyuncunun gelişiminin Trabzonspor'da sürmesi gerektiğine vurgu yaptığı ifade edildi. Bu transfer gerçekleşseydi, Abdülkadir, Slimani ve Onyekuru ile Monaco'nun hücum hattını oluşturacaktı

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi Play-Off'ta Yunan ekibi AEK ile oynadığı rövanş maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği açıklanmıştı.

Rıdvan Dilmen konu hakkında, "Monaco, Abdülkadir Ömür için 20 milyon euro teklif etti. Hatta 22'ye kadar çıkmışlar. Buna rağmen başkan vermedi. Bugün Türkiye'de 22 milyon euroyu gördüğü an oyuncuyu vermeyecek bir babayiğit yok." sözlerini kullanmıştı.

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