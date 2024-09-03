Fransız gazeteciden İsmail Jakobs yorumu: Galatasaray'a iyi şeyler getirebilir

Fransızların önemli yayın organlarından Nice Matin Gazetesi'nde Monaco'yu yakından takip eden Seiller, Senegalli sol bekin özellikleri, performansı ve Galatasaray'a neler katabileceğini anlattı. Öne çıkanlar şöyle:

TAKIMIN EN HIZLISI

Jakobs, atletik özellikleriyle ön plana çıkan bir bek. İkili mücadelelerde güçlü olduğu gibi hızlı ve tempoludur. Geçen yıl kadronun en hızlısıydı. Monaco 4'lü ve 3'lü savunma oynadı. İki sistemde de sol kenardaydı. Fiziğiyle rakipleri ekarte edip ortalar yapmayı seviyor. Geçen hafta Lyon maçında 11 orta açtı. İsabet yüzdesini artırmalı.

ZİRVE MAÇINI OYNADI

Bu sezon Monaco'nun ilk iki maçında 11'de sahaya çıktı ve oldukça iyiydi. Deplasmanda 2-0 kazanılan Lyon karşılaşmasında sahanın en iyi oyuncusuydu. Kilit pasları ve ortalarıyla belki de kariyerinin en başarılı maçlarından birini çıkarttı. Monaco'nun neden sattığını gerçekten bilmiyorum, bu beni çok şaşırttı. Belki de Galatasaray'ın teklifi reddedilemeyecek kadar iyidir.

OYUN KURULUMU KISITLI

Monaco'da antrenör ona çok güveniyordu. Elbette eksik olan özellikleri vardı. Yaratıcılık ve oyun kurulumu anlamında gelişmesi gereken yönler mevcut. Sakatlık sorunları yaşamazsa Galatasaray'a iyi şeyler getirebileceğini düşünüyorum. Gece hayatı ve sakatlıkları için şöyle diyebiliriz: "Bazen dışarı çıkmayı sevdiği için eleştirildi ve sakatlıkları oldu. İkisi bağlantılı mı bilemem. Her halükarda, iyi durumda olduğunda o bir gerçek bir atlet."

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