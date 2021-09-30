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Spor

Fransız polisinden Galatasaray taraftarına biber gazlı müdahale

Galatasaray'ın Marsilya ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçı öncesinde Fransız polisi, Galatasaraylı seyircilere biber gazıyla müdahale etti.

30 Eylül 2021 Perşembe 21:17 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 21:18
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UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi öncesinde, Fransız polisinden Galatasaray taraftarına biber gazıyla müdahale etti.

Olimpik Marsilya ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi grup mücadelesi öncesi, Fransız tribününden biri Yunanistan bayrağı açarak Türk seyircileri tahrik etmeye çalıştı. Yaşanan gerginliğin ardından provokatör taraftar, polis tarafından stadyumdan çıkarıldı.

İki tribün arasındaki gerginlik ise dakikalar geçtikçe yükseldi. Bu gerginlik üzerine Fransız polisi, deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarına biber gazlarıyla birlikte müdahale etmeye başladı.

Fransız polisinin, biber gazı fişeklerini elleriyle kontrolsüz ve yoğun bir şekilde attıkları da görüntülendi.

Yoğun biber gazı kullanımı ise büyük tepki topladı.

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