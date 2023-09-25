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Spor

Fransız yıldız durdurulamıyor! Galatasaray'da Sacha Boey rekor kırdı!

Galatasaray'ın geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız yıldız Sacha Boey'e yükselen performansıyla bu sezona da şimdiden damgasını vurdu. Başarılı savunmacı, Başakşehir karşısındaki istatistikleriyle Türkiye kariyerinde rekor kırdı.İşte detaylar...

Fanatik25 Eylül 2023 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
Fransız yıldız durdurulamıyor! Galatasaray'da Sacha Boey rekor kırdı!
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Sarı Kırmızılı ekibin Fransız beki Sacha Boey, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla elde edilen şampiyonluğa damga vuran oyunculardan birisi olmuştu. Boey, yeni sezona da oldukça etkili bir form grafiğiyle başlarken tüm dikkatleri yeniden üzerine çekti ve Türkiye kariyerinde rekor kırmayı başardı.

BOEY'DEN DİKKAT ÇEKİCİ İSTATİSTİKLER

Sarı Kırmızılılar'ın geçen sezonki Süper Lig şampiyonluğunda gösterdiği performansla büyük pay sahibi olan Sacha Boey, her geçen maç performansıyla herkesi büyülüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı ile birlikte bu sezon en çok forma şansı verdiği (10 maç) isim olan Boey, son olarak Başakşehir karşılaşmasında büyük beğeni kazandı.

Boey, 90 dakika forma giydiği zorlu deplasmanda rakiplerinden 6 kez top kaptı ve Süper Lig kariyerinde en fazla top kaptığı karşılaşmayı oynadı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

6 sahipsiz top kazanan ve girdiği 17 ikili mücadelenin 12'sini kazanan 24 yaşındaki sağ bek, Cim Bom'un bu sezon da hem Türkiye'de hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli kozlarından biri olmaya devam ediyor. Kontratı 2025'te bitecek Fransız yıldızı, Avrupa'nın birçok önemli kulübünün de yakından takip ettiği biliniyor.

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