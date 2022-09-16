Fransızlar duyurdu! Cengiz Ünder dev teklifi elinin tersiyle itmiş

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Cengiz Ünder'in adı birçok takımla anılmıştı. Ancak transferi gerçekleşmeyen Cengiz Ünder'in Marsilya'dan ayrılmak istemediği ve bu yüzden Atalanta'ya transferinin gerçekleşmediği ileri sürüldü.
Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder, geçtiğimiz yaz Galatasaray ve Atalanta ile anılmıştı. Milli oyuncu için Atalanta ciddi adımlar atmış ve Ruslan Malinoskyi ile takas teklifinde bulunmuştu.
Fransa basınına göre; Transferin gerçekleşmemesinin nedeni Cengiz Ünder. Milli oyuncu, Fransa'dan ayrılmak istemedi ve Atalanta'nın yapmış olduğu teklifi de reddetti.
FRANSA KARNESİ
Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya formasıyla 8 resmi maçın 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 338 dakika süre alan milli oyuncu 1 asistle skora etki etti. Geçtiğimiz sezon ise 47 resmi maçta 3.321 dakika süre alan Cengiz Ünder, 13 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi