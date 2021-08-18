Star.com.tr 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:56 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:59

Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla çıktığı iki lig maçında da gol atma başarısı gösteren milli futbolcu Cengiz Ünder Fransa'da gündem olmaya devam ediyor. Fransız basınından Onzemondial'ın belirttiği sözleşme detayında kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, kulübün Ligue 1'de kalması durumunda kalıcı olarak Olympique de Marsilya'ya transfer edilecek.

Marsilya Kulüp Başkanı Pablo Longoria, bu sezon kadroya kazandırdığı futbolcular arasında en başarılı olarak Cengiz Ünder'i bulduğunu duyurmuştu. Bu yaz transfer döneminde hiperaktif olan Olympique de Marsilya'nın yeni başkanı, sezon dışında birçok yeni oyuncuyla sözleşme imzalamıştı. İddialı kadro kuran başkan hedef olarak Fransa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı istediklerini söyledi.

CENGİZ ÜNDER'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ GARANTİ MADDE...



Cengiz Ünder Fransız basınında övgüler alırken Marsilya'nın sistemine çabuk alıştığı ve iki maçta gösterdiği iki gollük performansla kalitesini gösterdiği belirtildi. Cengiz'in sözleşmesinde İtalyan gazeteci Filippo Biafora'nın verdiği bilgiye göre önümüzdeki sezon Marsilya'da kalmalı. Marsilya kulübü Ligue 1'de kalırsa sözleşme gereği transfer kesin gerçekleşecek. Satın alma opsiyonu 8,5 milyon euro olacak.