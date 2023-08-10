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Spor

Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe, Ekambi'yi bitiriyor

Fenerbahçe bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Ekambi'de sona yaklaştı. Fransız basınında çıkan haberlere göre sarı lacivertli ekip transferi kısa süre içerinde duyurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fotomaç10 Ağustos 2023 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
Fransızlar duyurdu! Fenerbahçe, Ekambi'yi bitiriyor
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Becao transferinin ardından vites düşüren Fenerbahçe, yeniden harekete geçti ve Karl Toko Ekambi'de mutlu sona ulaştı.

Lyon'la anlaştıktan sonra Kamerunlu yıldızı da ikna eden sarı-lacivertliler, Ekambi'yi kısa süre içinde İstanbul'a getirecek.

30 yaşındaki kanat oyuncusu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra ise kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, Lyon'a 2 milyon Euro bonservis ödeyecek, Kamerunlu yıldıza ise senelik 3 milyon Euro maaş verecek.

FRANSIZ BASINI DA YAZDI

Fransız basını, Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferini, "Lyon'da istenmeyen Ekambi, Türkiye'de yeniden hayat bulacak. Fenerbahçe, Kamerunlu oyuncuyla her konuda anlaştı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gidecek" ifadeleriyle duyurdu.

Kamerun basını ise; Karl Toko Ekambi'nin milli takımdan arkadaşı Vincent Aboubakar'a rakip olacağını belirterek bu transferi doğruladı.

139 GOL 45 ASİST

Kariyerinde şu ana kadar 417 maça çıkan Karl Toko Ekambi, 139 kez gol sevinci yaşadı.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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