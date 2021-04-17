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  • Fransızlar Lille'de faturayı Burak Yılmaz'a kesti! ''Hayal kırıklığı...''
Spor

Fransızlar Lille'de faturayı Burak Yılmaz'a kesti! ''Hayal kırıklığı...''

Fransa Ligue 1'in 33. haftasında lider Lille, evinde Montpellier ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in şampiyonluk yolunda iki puan kaybettiği maçta milli yıldız Burak Yılmaz Fransa basınından ağır eleştiriler aldı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 18:00 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:00
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Fransa Ligue 1'de Lille, konuk ettiği Montpellier karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle şampiyonluk yarışında 2 puan kaybetti. Bu karşılaşmada girdiği pozisyonlarda sonuca gidemeyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, performansıyla Fransız basını tarafından eleştirildi.

L'Equipe gazetesi Montpellier kalecisi Jonas Omlin'i ön plana çıkartırken "Omlin, Burak Yılmaz'a hayal kırıklığı yaşattı. Burak kaçırdı, Omlin performansı ile parladı" yorumunda bulundu. Fransız gazetesi ayrıca, Burak Yılmaz'a 10 üzerinden 3 puan verdi.

Bir başka önde gelen Fransız yayın organı France Football ise Burak Yılmaz'la ilgili"Her maçın kritik olduğu final koşusunda Lille çok önemli 2 puan kaybetti. Liderin bu hafta başı ağrıyabilir çünkü rakipleri hemen arkasında. Lille, bu maçın ve Burak Yılmaz'ın kaçırdığı gollerin pişmanlığını yaşayabilir. Türk golcü önemli fırsatları değerlendiremedi." ifadelerini kullandı.

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