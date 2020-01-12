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Spor

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Ben Arfa'ya transfer teklifi yaptığını duyurdu

Hemen her transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan isimlerden Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.

Sporx12.01.2020  10:01 - Güncelleme: 12.01.2020  10:01

Sözleşmesi elinde olan futbolculardan Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin beklemede olan kulüpler arasında olduğu iddia edildi.

Fransız Le10Sports'un haberinde 6 aydır kulüpsüz olan Haten Ben Arfa'nın devre arası transfer döneminde imza atacağı kulübün merakla beklendiği iddia edildi. Ben Arfa için teklif yapan ve beklemede olan kulüpler arasında ise ilk başta altyapısından yetiştiği Olympique Lyon'un geldiği belirtiliyor.

Depay'ın sakatlığı nedeniyle takım içindeki hücumcu eksikliğine dikkat çekilirken başkan Aulas'ın konuya yaklaşımı merakla bekleniyor. Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin de Ben Arfa'ya teklif yapan ekiplerden birisi olduğu öne sürülürken talipli diğer kulüplerin Valladolid, Espanyol ve Almeria olduğu söylentileri yer aldı.

Tunus asıllı 32 yaşındaki Fransız oyuncu Haten Ben Arfa, 6 ay ara vermeden önce geçen sezon oynadığı Rennes'de 26 lig maçında 7 gol 2 asist yapmıştı.

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