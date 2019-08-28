Fransızlara göre Maia transferi çok zor
FRANSIZ basını Beşiktaş’la ismi anılan Lille’in oyuncusu Thiago Maia’nın Beşiktaş’a gitme ihtimalinin düşük olduğunu öne sürdü.
AKŞAM
Le10sport.com, böyle söylentilerin ortalıkta dolaştığını ancak transferin gerçekleşmesi konusunda bir ihtimal belirmediğini dile getirdi. Oyuncunun piyasa değerinin 9 milyon euro olması dikkat çekiyor.
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