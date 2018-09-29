Fransızlardan Valbuena yorumu! 'İşi zor'

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena’nın 34. Yaş gününde ilginç bir haber dikkat çekti.

Fransa’nın ünlü yayın organlarından France Football’da Valbuena için özel bir yazı kaleme alındı.

Fransız oyuncunun 34 yaşına geldiği ancak kariyerinde çok zor bir senenin içinde olduğu aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe’deki işinin basit olmadığı kaydedildi.

Valbuena’nın Aykut Kocaman döneminde yedek kaldığı anımsatıldı ancak Cocu zamanında da durumunun değişmediği vurgulandı. Valbuena’nın olduğu bölgede Fenerbahçe’nin çok sayıda takviye yaptığı, artık Valbuena’nın işinin basit olmadığı dile getirildi.

Valbuena’nın forma yarışında güçlü rakiplerinin olduğu belirtildi.

(Milliyet)