Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fransızlardan Valbuena yorumu! 'İşi zor'

Fransız yıldız yeni yaş gününde France Football’da masaya yatırıldı, Fenerbahçe’de bu sezonun işinin kolay olmayacağı aktarıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena’nın 34. Yaş gününde ilginç bir haber dikkat çekti.

Fransa’nın ünlü yayın organlarından France Football’da Valbuena için özel bir yazı kaleme alındı.

Fransız oyuncunun 34 yaşına geldiği ancak kariyerinde çok zor bir senenin içinde olduğu aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe’deki işinin basit olmadığı kaydedildi.

Valbuena’nın Aykut Kocaman döneminde yedek kaldığı anımsatıldı ancak Cocu zamanında da durumunun değişmediği vurgulandı. Valbuena’nın olduğu bölgede Fenerbahçe’nin çok sayıda takviye yaptığı, artık Valbuena’nın işinin basit olmadığı dile getirildi.

Valbuena’nın forma yarışında güçlü rakiplerinin olduğu belirtildi. 

(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA