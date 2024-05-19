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Spor

Fred: Bu bir onur mücadelesiydi

Fenerbahçeli orta saha Fred, Galatasaray'a karşı 1-0 kazandıkları maçtan sonra konuştu.

19 Mayıs 2024 Pazar 21:58 - Güncelleme:
Fred: Bu bir onur mücadelesiydi
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Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred, açıklamalar yaptı.

Fred yaptığı açıklamada, "Galibiyet için çok mutluyum. Takım olarak sahada iyi performans gösterdik. Eksik kaldığınızda iki kat daha fazla mücadele etmeniz gerekir. Sahada canınızı vermeniz lazım. Hepimiz bunu yaptık. Maçtan önce kazanacağımızı biliyorduk. Bundan sonra savaşmaya devam edeceğiz. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

"BU BİR ONUR MAÇIYDI!"

Brezilyalı oyuncu, "Hakem zaman zaman sertliğe izin verdi. Ancak bazı kararları yanlış. Djiku'nun atılması doğru değil. Ancak şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Haftada bir maç oynuyoruz, iyi hazırlanma şansı buluyoruz. Bu bir onur mücadelesiydi. 11'e 11 olsa, daha farklı olurdu. Teknik ekip, oyuncular her şeyini verdi. Başkanımız devrede aradı. Taraftarlarımızı maç boyu duydum. Bunu kutlayacağız ama bir maçımız daha var." şeklinde konuştu.

Başarılı futbolcu ayrıca, "İyi bir dönemden geçiyoruz. Yanımızda olmayan oyuncuların eksikliğini hissediyoruz ama yerlerine oynayanlar da gerekeni yapıyor. Hafta içi çok çalıştık. Bütün herkes taktiksel olarak çok iyiydi. Herkesi tebrik ederim." dedi.

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