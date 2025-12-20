Fred: Bu sene şampiyon olacağız

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, konuştu.

"İYİ BİR YOLDAYIZ"

Mücadeleyi değerlendiren Fred, "Çok iyi bir durumdayız. Sezonun ilk kısmında iyi bir yoldayız. Yılı iyi bitiriyoruz. Kupada bir Beşiktaş maçı da var. Bugün iyi bir maç ortaya koyduk. Bugün önemli bir maçtı. Dinleneceğiz, ligin geri kalanı için yüzde yüz bir şekilde hareket edeceğiz, çalışacağız. Sezonun ilk kısmı için önemliydi, ikinci kısmı çok önemli." dedi.

"BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Son olarak şampiyon olacaklarını vurgulayan Brezilyalı yıldız, "Birlikte hareket ediyor olmak önemli. Saha içinde takım arkadaşınızın nerede olacağını bilmeniz, ona göre hareket etmeniz, uyum sağlamanız çok önemli. Asensio, Talisca, Oğuz ve tüm hücum oyuncularının hangi pozisyonda olduğunu biliyor olmanız çok önemli. Bu büyük bir anlam ifade ediyor. Antrenmanlarda da iyi iş çıkarıyoruz. Ligin geri kalanı için de iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Aramızda güçlü bir uyum, güçlü bir kimya var. Biz güçlü bir aileyiz. Sezonun kalanında böyle devam etmeliyiz. Bu sene şampiyon olacağız." sözlerini sarf etti.