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Spor

Fred: Çok önemli bir maç kazandık

Fenerbahçe forması giyen Fred, 2-1 kazanılan Union Saint-Gilloise maçı sonrası konuştu.

26 Eylül 2024 Perşembe 22:48 - Güncelleme:
Fred: Çok önemli bir maç kazandık
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, Union Saint-Gilloise maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Çok önemli bir maç kazandık. Avrupa Ligi'ne iyi başlamak güzel. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, sonuna kadar savaştık. Orta sahada adam adama oynuyordu rakip, korakor ikili mücadeleler vardı. İkili mücadeleleri kazanmak önemliydi. İlk topları ve ikinci topları almak kritikti. Başlarda bu topları kaybettik, sonrasında bunları kazanınca ayağa oynadık ve kontrol ettik oyunu, ardından goller geldi."

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