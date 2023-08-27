Fred, Fenerbahçe ile uyumu yakaladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Fred, çıktığı ilk Samsun maçıyla Fenerbahçe kariyerine müthiş başladı.

İngiliz ekibi Manchester United'dan gelen Fred, sarı lacivertli formaya yavaş yavaş ısınıyor.

Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız oyuncu için Brighton Teknik Direktörü De Zerbi, "Cep telefonuma baktım ve haberi gördüm. 'Fred Fenerbahçe'de' yazıyordu. Onu gizliden gizliye kadromuzda istiyorduk" diyerek hayıflanmıştı.

GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile 4 yıllığına kadrosuna kattığı Fred, arkadaşlarının da desteği ile kısa zamanda formasına uyum sağladı. Samsunspor maçında teknik direktör İsmail Kartal tarafından ilk 11'de sahaya sürülen, 85 dakika oyunda kalan, attığı bir gol ise ofsayta takılan tecrübeli oyuncu gelecek maçlarda da takımı için en iyisini yapmak istediğini söyledi.

FRED KİMDİR?

Fred, 5 Mart 1993 yılında Belo Horizonte, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Brezilyalı yıldız orta sahada görev yapmaktadır. 169 cm boyunda olan Fred,. 32 kez milli forma giymiştir ve sol ayaklıdır. Futbol hayatına Internacional'de başlamıştır. Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giymiştir. 408 maçta 36 gol 43 asist üretmiştir. Fred yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.