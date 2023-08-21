İSTANBUL 34°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2023 Salı / 6 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1523
  • EURO
    29,6291
  • ALTIN
    1653.71
  • BIST100
    7796.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fred: Fenerbahçe'de çok mutluyum

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan yeni transferi Fred, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Takıma adapte olmaya çalıştığını söyleyen Brezilyalı yıldız, 'Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Buraya geleli iki hafta oldu. Sıcağa da alışmaya çalışıyorum. Genel olarak halimden mutluyum. Çok mutluyum.' sözlerini sarf etti.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
Fred: Fenerbahçe'de çok mutluyum
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan yeni transferi Fred, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan Fred "Genel olarak baktığımızda bizim için iyi bir maç oldu. İlk yarıda çok iyi oynayamadık ama ikinci yarıda performansımızı yukarı çektik. Bir pozisyona girdim, kaçırdım. Bir tane iptal edilen golüm var. Takımın performansında dolayı mutluyum. Herkes elinden geleni yaptı. Önemli olan 3 puandı. Taraftarımızı tebrik ediyorum, maç boyunca susmadılar." dedi.

Transferin ardından uyum sürecinde olduğunu söyleyen Brezilyalı yıldız "Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyorum. Buraya geleli iki hafta oldu. Sıcağa da alışmaya çalışıyorum. Genel olarak halimden mutluyum. Çok mutluyum. Çok mücadele ettik, savaştık. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Perşembe günü kazanmak istediğimiz bir maçımız daha var." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.