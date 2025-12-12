İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2025 Cuma / 22 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6813
  • EURO
    50,1629
  • ALTIN
    5869.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fred: Harika bir oyun sergiledik

Fenerbahçe'nin deneyimli orta sahası Fred, Brann galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada harika bir oyun sergilediklerini ve bu şekilde devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi12 Aralık 2025 Cuma 01:32 - Güncelleme:
Fred: Harika bir oyun sergiledik
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti.

Maçın hemen ardından Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred açıklamalarda bulundu.

Harika bir oyun sergilediklerini dile getiren Fred "Önemli bir galibiyet elde ettik. Kazanmak için gelmiştik ve kazandığımız için mutluyuz. Bir üst tura çıkabilmek adına önemliydi. Harika oynadığımızı ve bu şekilde devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Üç golle maça damga vuran Talisca için konuşan tecrübeli orta saha "Talisca adına mutluyum. Bizler beraberiz. Bugün hat-trick yaptı. Herkes çok iyiydi. Önemli bir 3 puan elde ettik. İlk 8'den çıkabilmek adına iyi bir sonuçtu bu. Tabii ki ritmimizi aynı şekilde sürdürmeliyiz." ifadelerini kulllandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.